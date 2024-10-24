Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 3-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились італійській команді - "Аталанті" (0:3).

У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1). Після 3-х матчів українська команда займає 29-30 позицію у турнірній таблиці.

6 листопада "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойза" у 4-му турі ЛЧ. У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 1-го туру

Топ-8

Фото: УЄФА

9-24

Фото: УЄФА

Аутсайдери

Фото: УЄФА

