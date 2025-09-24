Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
24-25 вересня відбуваються матчі 1-го туру основного раунду Ліги Європи, у турнірі стартують "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка та "Рома" Артема Довбика
Про це повідомляє УЄФА.
На основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів, які грають по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Напряму до 1/8 фіналу вийде вісімка найкращих, клуби, які фінішують у турнірній таблиці на 9-му - 24-му місцях, зіграють у стикових матчах.
Трансляції усіх ігор ЛЄ доступні на платформі MEGOGO.
Ліга Європи
Основний раунд. 1-й тур
24 вересня
19:45 "Мідтьюлланд" (Данія) - "Штурм" (Австрія)
19:45 ПАОК (Греція) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
22:00 "Бетіс" (Іспанія) - "Ноттінгем Форест" (Англія)
22:00 "Брага" (Португалія) - "Феєноорд" (Нідерланди)
22:00 "Динамо" (Хорватія) - "Фенербахче" (Туреччина)
22:00 "Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)
22:00 "Ніцца" (Франція) - "Рома" (Італія)
22:00 "Фрайбург" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)
25 вересня
19:45 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) - "Стяуа" (Румунія)
19:45 "Лілль" (Франція) - "Бранн" (Норвегія)
22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Болонья" (Італія)
22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Генк" (Бельгія)
22:00 "Утрехт" (Нідерланди) - "Ліон" (Франція)
22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Вікторія" (Чехія)
22:00 "Штутгарт" (Німеччина) - "Сельта" (Іспанія)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Панатінаїкос" (Греція)
Як у Лізі Європи виступили українські клуби
Україну в нинішньому сезоні в Лізі Європи представляли "Шахтар" та "Динамо". Донеччани у кваліфікації пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0) та турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0), але поступилися грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0; 3:4 - по пен.) та потрапили до Ліги конференцій.
На основному раунді третього за статусом єврокубка зіграє й "Динамо", яке розпочало виступи в Лізі чемпіонів, а у ЛЄ не впоралося з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3, 1:0).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе