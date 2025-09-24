Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру

Про це повідомляє УЄФА.

На основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів, які грають по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Напряму до 1/8 фіналу вийде вісімка найкращих, клуби, які фінішують у турнірній таблиці на 9-му - 24-му місцях, зіграють у стикових матчах.

Трансляції усіх ігор ЛЄ доступні на платформі MEGOGO.

Ліга Європи

Основний раунд. 1-й тур

24 вересня

19:45 "Мідтьюлланд" (Данія) - "Штурм" (Австрія)

19:45 ПАОК (Греція) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) - "Ноттінгем Форест" (Англія)

22:00 "Брага" (Португалія) - "Феєноорд" (Нідерланди)

22:00 "Динамо" (Хорватія) - "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Мальме" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)

22:00 "Ніцца" (Франція) - "Рома" (Італія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія)

25 вересня

19:45 "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) - "Стяуа" (Румунія)

19:45 "Лілль" (Франція) - "Бранн" (Норвегія)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Болонья" (Італія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Порту" (Португалія)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Генк" (Бельгія)

22:00 "Утрехт" (Нідерланди) - "Ліон" (Франція)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Вікторія" (Чехія)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) - "Сельта" (Іспанія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Панатінаїкос" (Греція)

Як у Лізі Європи виступили українські клуби

Україну в нинішньому сезоні в Лізі Європи представляли "Шахтар" та "Динамо". Донеччани у кваліфікації пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0) та турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0), але поступилися грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0; 3:4 - по пен.) та потрапили до Ліги конференцій.

На основному раунді третього за статусом єврокубка зіграє й "Динамо", яке розпочало виступи в Лізі чемпіонів, а у ЛЄ не впоралося з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3, 1:0).