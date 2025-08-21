Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" за сумою двох матчів поступилось кіпріотському "Пафосу" (0:3) і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У матчі плей-офф українці зіграють проти ізраїльського "Маккабі Тель-Авів". Якщо динамівці переможуть, то гратимуть в основному етапі ЛЄ, а якщо програють - вилетять у Лігу конференцій.

У кваліфікації Ліги Європи донецький "Шахтар" не зумів пройти грецький "Панатінаїкос". На українців чекають вирішальні матчі ЛК проти швейцарського "Серветта".

Житомирське "Полісся" після впевненої перемоги (3:0) над угорським "Пакшем" в першому матчі зуміло втримати перевагу в другій зустрічі. Вирішальний суперник за основний етап Ліги конференцій - італійська "Фіорентина".

Ліга Європи

Плей-офф раунд, перший матч

21 серпня

"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - "Динамо" (Україна)

Бачка-Топола (Сербія), стадіон TSC Arena

Початок - 21:00

Трансляція - "2+2" і "Київстар ТБ"

Ліга конференцій

Плей-офф раунд, перший матч

21 серпня

"Шахтар" (Україна) - "Серветт" (Швейцарія)

Краків (Польща), Міський стадіон ім. Хенрика Реймана

Початок - 21:00

Трансляція - "УПЛ ТБ"

"Полісся" (Україна) - "Фіорентина" (Італія)

Пряшев (Словаччина), стадіон "Татран"

Початок - 21:00

Трансляція - ""Київстар ТБ"