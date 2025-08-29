"Шахтар" і "Динамо" дізнались суперників у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На "Динамо" і "Шахтар" чекає 6 матчів в основному етапі Ліги конференцій.

Донеччани зустрінуться з варшавською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", хорватською "Рієкою", шотландським "Абердіном", ісландським "Брейдабліком" і "Хамрун Спартанс" з Мальти.

Кияни зіграють проти італійської "Фіорентини", англійського "Кристал Пелас", боснійським "Зрінськи", кіпріотською "Омонією", вірменським "Ноа" та турецьким "Самсунспором".

Перший тур основного етапу ЛК стартує 2 жовтня. Фінальний матч відбудеться 27 травня 2026 року на "РБ Арені" у німецькому Лейпцигу.

Як пройшов плей-офф раунд кваліфікації

У Лізі Європи "Динамо" за сумою двох матчів не зуміло пройти ізраїльський "Маккабі Тель-Авів" (2:3), але зіграє у Лізі конференцій.

"Шахтар" в овертаймі зумів дотиснути швейцарський "Серветт" (3:2) і пройшов в основний етап ЛК.

Для "Полісся" єврокубковий сезон завершений. Житомиряни поступились італійській "Фіорентині" (2:6).