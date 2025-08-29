"Шахтар" і "Динамо" дізнались суперників у Лізі конференцій
У пʼятницю, 29 серпня, у Монако відбулось жеребкування основного етапу Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На "Динамо" і "Шахтар" чекає 6 матчів в основному етапі Ліги конференцій.
Донеччани зустрінуться з варшавською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", хорватською "Рієкою", шотландським "Абердіном", ісландським "Брейдабліком" і "Хамрун Спартанс" з Мальти.
Кияни зіграють проти італійської "Фіорентини", англійського "Кристал Пелас", боснійським "Зрінськи", кіпріотською "Омонією", вірменським "Ноа" та турецьким "Самсунспором".
Перший тур основного етапу ЛК стартує 2 жовтня. Фінальний матч відбудеться 27 травня 2026 року на "РБ Арені" у німецькому Лейпцигу.
Як пройшов плей-офф раунд кваліфікації
У Лізі Європи "Динамо" за сумою двох матчів не зуміло пройти ізраїльський "Маккабі Тель-Авів" (2:3), але зіграє у Лізі конференцій.
"Шахтар" в овертаймі зумів дотиснути швейцарський "Серветт" (3:2) і пройшов в основний етап ЛК.
Для "Полісся" єврокубковий сезон завершений. Житомиряни поступились італійській "Фіорентині" (2:6).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе