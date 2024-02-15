Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 15 лютого

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Ліга Європи

1/16 фіналу

15 лютого

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Прага, Чехія)

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція)

19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція)

22:00 "Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Мілан" (Італія) - "Ренн" (Франція)

Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.