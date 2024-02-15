Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 15 лютого
У четвер, 15 лютого, стартує 1/16 фіналу Ліги Європи, зокрема свій матч зіграє донецький "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.
Ліга Європи
1/16 фіналу
15 лютого
19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Прага, Чехія)
19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
19:45 "Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція)
19:45 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція)
22:00 "Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина)
22:00 "Мілан" (Італія) - "Ренн" (Франція)
Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.
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