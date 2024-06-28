Ліга націй: де і коли відбудеться перший матч України після вильоту з Євро-2024
7 вересня 2024 року збірна України з футболу розпочне виступи у Лізі націй
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців
Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.
Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіону В, піднімуться до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні місця, перейдуть до дивізіону С.
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.
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