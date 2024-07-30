"Лівий Берег" розтрощив "Минай" та переміг у "турнірі чотирьох" за вихід в УПЛ
У вівторок, 30 липня, був зіграний фінальний матч "турніру чотирьох" за місце в УПЛ, в якому київський "Лівий Берег" переграв закарпатський "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінальний матч "турніру чотирьох" за місце в УПЛ закінчився перемогою "Лівого Берега" над "Минаєм" з рахунком 3:0. Голи Миколи Когута, Олега Синиці та Данила Сухоручки вивели київську команду в Прем'єр-лігу.
Дебютний матч в УПЛ київський "Лівий Берег" зіграє вже у неділю, 4 серпня. Суперник столичного клубу - "ЛНЗ Черкаси".
"Минай" цей сезон проведе у першій лізі.
Перехідний турнір за право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025
Фінал
30 липня
"Лівий берег" – "Минай" 3:0
Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, Когут, 65
- Напередодні спортивний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників УПЛ. Виконком Української асоціації футболу прийняв рішення, що команду, яка замінить дніпрян в УПЛ, визначать у перехідному турнірі за участі чотирьох клубів ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий берег" та "Епіцентр").
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