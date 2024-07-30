"Лівий Берег" розтрощив "Минай" та переміг у "турнірі чотирьох" за вихід в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний матч "турніру чотирьох" за місце в УПЛ закінчився перемогою "Лівого Берега" над "Минаєм" з рахунком 3:0. Голи Миколи Когута, Олега Синиці та Данила Сухоручки вивели київську команду в Прем'єр-лігу.

Дебютний матч в УПЛ київський "Лівий Берег" зіграє вже у неділю, 4 серпня. Суперник столичного клубу - "ЛНЗ Черкаси".

"Минай" цей сезон проведе у першій лізі.

Перехідний турнір за право грати в УПЛ у сезоні-2024/2025

Фінал

30 липня

"Лівий берег" – "Минай" 3:0

Голи: Сухоручко, 20, Синиця, 29, Когут, 65