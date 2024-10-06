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Головна Футбол Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"

Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"

Влад Дідусь
6 жовтня, 2024 неділя
00:07
Футбол Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал

Український голкіпер Андрій Лунін провів вдалий матч за мадридський "Реал" у Ла Лізі

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Реал" - "Вільярреал" у 9-му турі Ла Ліги закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Федеріко Вальверде та Вінісіус Жуніор.

Український воротар Андрій Лунін вийшов на зустріч у стартовому складі. Голкіперу вдалось провести перший "сухий" матч у поточному розіграші. Сумарно для нашого земляка це другий матч у цьому сезоні.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" ділить першу-другу позицію з "Барселоною". У команд по 21 балу. "Вільярреал" йде третім.

Ла Ліга

9-й тур

5 жовтня

"Реал" - "Вільярреал" 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73

Теги:
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Результати футбольних матчів
Ла Ліга
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