Лунін провів перший у сезоні "сухий" матч за "Реал"
Український голкіпер Андрій Лунін провів вдалий матч за мадридський "Реал" у Ла Лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Реал" - "Вільярреал" у 9-му турі Ла Ліги закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Федеріко Вальверде та Вінісіус Жуніор.
Український воротар Андрій Лунін вийшов на зустріч у стартовому складі. Голкіперу вдалось провести перший "сухий" матч у поточному розіграші. Сумарно для нашого земляка це другий матч у цьому сезоні.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" ділить першу-другу позицію з "Барселоною". У команд по 21 балу. "Вільярреал" йде третім.
Ла Ліга
9-й тур
5 жовтня
"Реал" - "Вільярреал" 2:0
Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73
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