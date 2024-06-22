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Лунін, якого після 3 пропущених голів посадили на лаву запасних, відреагував на рішення Реброва

22 червня, 2024 субота
20:37
Футбол Андрій Лунін і Руслан Малиновський, збірна України, Євро-2024

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував матч зі Словаччиною, який він провів на лаві запасних

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Про це Андрій Лунін повідомив у розмові з іспанським виданням Marca

"Я все чудово розумію. Це повністю моя вина, але тут ми команда, ми колектив. Справа не в окремих гравцях. Важливий результат. Я продовжую працювати. Якщо прийде моя черга, я готовий", - висловився Андрій Лунін.

За словами голкіпера, в нього не було окремої розмови зі Сергієм Ребровим. Лунін вважає, що в цьому не було необхідності.

Конкуренція голкіперів у збірній України

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Луніна у матчі Румунія - Україна оцінкою 3,8. Український голкіпер пропустив 3 мʼячі при 5 ударах у площину воріт нашої збірної. Оцінка українця - найгірший показник футболістів на ЧЄ з 2012 року. 

УЄФА визнав півзахисника Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу проти Словаччини (2:1). Натомість вболівальники обрали "левом матчу" Анатолія Трубіна, який замінив Луніна у воротах.

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались і здобули вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.

Теги:
Спорт
Збірна України
Андрій Лунін
Євро-2024
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