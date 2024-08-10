Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії

"Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії

Влад Дідусь
10 серпня, 2024 субота
20:33
Футбол "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", Суперкубок Англії, АПЛ, Мейсон Маунт, Ерлінг Холанд

У суботу, 10 серпня, "Манчестер Сіті" переміг "Ман Юнайтед" у матчі за Суперкубок Англії з футболу

Зміст

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Основний час матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" закінчився внічию 1:1. За МЮ відзначився Алехандро Гарначо, а за МС - Бернарду Сілва.

Командам довелось визначити переможця у серії післяматчевих пенальті, де кращими виявились гравці "Сіті". Команди вдарили по 8 одинадцятиметрових. У "містян" не забив лише Сілва, а от в МЮ - Джейдон Санчо та Джонні Еванс.

Суперкубок Англії

10 серпня

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голи: Сілва, 89 - Гарначо, 82

Серія пенальті - 7:6

Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Ерлінг Холанд
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
Читайте також:
Рафаель Маріано Гроссі
Автор Олена Будько
10 серпня, 2024 субота
Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС
ЗСУ знищили колону військової техніки
Автор Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, - Khorne Group
ПВК Вагнер
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 серпня
21:30
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Герасимова спіймали на брехні Путіну щодо ситуації на Курщині
21:26
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність" 
21:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 серпня: скільки коштують долар і євро
21:10
Україна прапор
У мережі шириться відео з підняттям українського прапора у Свердликовому Курської області
20:53
Володимир Зеленський, Харків
Зеленський назвав операцію на Курщині "витисканням війни на територію агресора"
20:40
Посольство України у Білорусі
Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
20:28
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита, - майор запасу НГУ Гетьман
20:18
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Ворскла" розгромила "Лівий Берег", а "Динамо" краще за "Верес". Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
20:05
OPINION
Олексій Біловол
Суджа може розпочати процес суду над Путіним та його опричниками
19:57
Юні російські вояки, узяті в полон на Курщині
На Курщині російське командування й надалі прикривається солдатами-строковиками: везуть з Байкалу та Башкортостану
19:53
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі можуть брати участь у церемонії закриття Олімпіади, - МОК
19:35
корабель рф
Берегова охорона США виявила військовий корабель РФ біля островів Аляски
19:14
Окупанти
Росіяни на ТОТ не можуть розпочати роботу фейкових держструктур через дефіцит кадрів, - Спротив
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України, Запоріжжя
Відбудова України: що відомо про відновлення понівечених окупантами будинків у Запоріжжі
18:57
Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня
18:56
Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня 2024
Внаслідок удару росіян по Костянтинівці 9 серпня загинув поліціянт Максим Кислюк
18:32
Відключення електроенергії
У Міненерго розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку
18:26
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Формується певний тренд": експерт-міжнародник Краєв про перспективи Камали Гарріс у виборчій кампанії США
18:25
Курська АЕС
"Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ
18:23
Оновлено
дрон, БПЛА
Атака на Херсонщину: окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, в якому перебувала родина
18:17
"Білі янголи" евакуювали двох хлопчиків та їхню маму на Донеччині
18:04
OPINION
Ольга Лень
Уроки Курська: У росіян нульова самоорганізація
17:53
У селищі Калита на Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранена дитина
17:46
Облаштування наметового містечка у Курську (РФ)
Евакуація на Курщині: МНС каже про 76 тис. відселених людей, місто Курськ прийняло від біженців 16 тис. заявок
17:29
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 72 боєзіткнення, з них понад третина - на Покровському напрямку
17:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Поблизу Очакова внаслідок ворожих атак поранено 5 людей
16:58
Колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років 
16:55
Оновлено
ЗСУ знищили колону військової техніки
Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, - Khorne Group
16:52
Оновлено
Рятувальники завершили розбір завалів у Костянтинівці, яку РФ обстріляла 9 серпня: 14 людей загинули, 44 - поранено
16:39
Харківщина. Обстріл
Російські війська вдарили по селу на узбережжі Оскільського водосховища: загинув літній чоловік
16:22
Літаки Швеції і Німеччини
Швеція і Німеччина піднімали винищувачі для перехоплення російського літака над Балтикою
16:16
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Після 2 тижнів перерви: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї
16:04
OPINION
Валерій Пекар
Курськ: Цар виявився "нє настоящім"
16:03
Ексклюзив
Курська АЕС
"Треба бути обережними та не повторювати того, що зробили росіяни з ЗАЕС": ексміністр енергетики Плачков про Курську АЕС
16:00
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії
15:43
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на ТОТ Запоріжжя
15:33
Оновлено
ВМС разом з ГУР вдарили по вишці окупантів у Чорному морі, що використовувалася проти українських безпілотників
15:29
Тамерлан Ескерханов
Засуджений у РФ за вбивство Нємцова кадирівець Ескерханов відсидів лише половину терміну й поїхав на війну проти України
15:19
Ексклюзив
"Росіяни й самі потрапили у другу свою пастку": військовослужбовець Тимочко про бойові дії на Курщині
15:00
Анна Нетребко
МЗС України закликало Римську оперу скасувати концерт за участю російської співачки Нетребко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV