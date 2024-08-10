"Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Основний час матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" закінчився внічию 1:1. За МЮ відзначився Алехандро Гарначо, а за МС - Бернарду Сілва.

Командам довелось визначити переможця у серії післяматчевих пенальті, де кращими виявились гравці "Сіті". Команди вдарили по 8 одинадцятиметрових. У "містян" не забив лише Сілва, а от в МЮ - Джейдон Санчо та Джонні Еванс.

Суперкубок Англії

10 серпня

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голи: Сілва, 89 - Гарначо, 82

Серія пенальті - 7:6