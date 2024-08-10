"Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії
У суботу, 10 серпня, "Манчестер Сіті" переміг "Ман Юнайтед" у матчі за Суперкубок Англії з футболу
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Основний час матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" закінчився внічию 1:1. За МЮ відзначився Алехандро Гарначо, а за МС - Бернарду Сілва.
Командам довелось визначити переможця у серії післяматчевих пенальті, де кращими виявились гравці "Сіті". Команди вдарили по 8 одинадцятиметрових. У "містян" не забив лише Сілва, а от в МЮ - Джейдон Санчо та Джонні Еванс.
Суперкубок Англії
10 серпня
"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голи: Сілва, 89 - Гарначо, 82
Серія пенальті - 7:6
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