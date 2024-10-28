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"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера

Дмитро Марценишин
28 жовтня, 2024 понедiлок
15:55
Футбол Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой (ліворуч)

У понеділок, 28 жовтня, англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" звільнив нідерландця Еріка тен Гага з посади головного тренера

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Про це повідомляє офіційний сайт МЮ

Манчестерці оголосили, що тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме інший нідерландець - Руд ван Ністелрой, який працював асистентом співвітчизника.  

54-річний Ерік тен Гаг очолював "Манчестер Юнайтед" з квітня 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Англії та Кубок ліги. 

МЮ звільнив тен Гага після поразки 1:2 від "Вест Гема" у 9-му турі чемпіонату Англії. "Юнайтед" має 11 очок та займає в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 14-те місце. У Лізі Європи англійці після трьох турів з трьома балами 21-ші.

Хто такі Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой

Тен Гаг, окрім МЮ, працював головним тренером нідерландських "Гоу Ехед Іглз", "Утрехта" та "Аякса". 

48-річний ван Ністелрой виступав за англійську команду з 2001 до 2006 року. У 2022-2023 рр. тренував нідерландський ПСВ. Він очолюватиме "Манчестер Юнайтед", доки клуб не знайде постійного головного тренера.   

 

 

 

Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Аякс
Прем'єр-ліга Англії
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