"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Манчестерці оголосили, що тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме інший нідерландець - Руд ван Ністелрой, який працював асистентом співвітчизника.

54-річний Ерік тен Гаг очолював "Манчестер Юнайтед" з квітня 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Англії та Кубок ліги.

МЮ звільнив тен Гага після поразки 1:2 від "Вест Гема" у 9-му турі чемпіонату Англії. "Юнайтед" має 11 очок та займає в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 14-те місце. У Лізі Європи англійці після трьох турів з трьома балами 21-ші.

Хто такі Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой

Тен Гаг, окрім МЮ, працював головним тренером нідерландських "Гоу Ехед Іглз", "Утрехта" та "Аякса".

48-річний ван Ністелрой виступав за англійську команду з 2001 до 2006 року. У 2022-2023 рр. тренував нідерландський ПСВ. Він очолюватиме "Манчестер Юнайтед", доки клуб не знайде постійного головного тренера.