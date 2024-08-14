Мбаппе дебютував за "Реал"
Французький форвард Кіліан Мбаппе вийшов у стартовому складі на матч "Реал" - "Аталанта"
Про це повідомляє пресслужба "Реала".
Мадридський "Реал" і "Аталанта" з Бергамо зустрічаються у матчі за Суперкубок УЄФА, який стартував о 22:00. Український воротар Андрій Лунін залишився на лаві запасних. Проте за іспанців дебютував Кіліан Мбаппе, який цього літа перейшов у "королівський" клуб.
Букмекери впевнені, що "Реал" є фаворитом сьогоднішнього матчу. На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,50. В "Аталанту" фактично не вірять - 6,50.
У минулому сезоні іспанці виграли Лігу чемпіонів, а італійці - Лігу Європи.
- У вівторок, 16 липня, французький футболіст Кіліан Мбаппе підписав контракт із іспанським "Реалом".
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