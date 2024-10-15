Молодіжна збірна України з футболу поступилась Сербії, але кваліфікувалась на ЧЄ
У остаточному матчі кваліфікаційного етапу ЧЄ молодіжна збірна України поступилась Сербії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч закінчився поразкою молодіжної збірної України проти однолітків зі Сербії - 0:1. Єдиний гол на 21-й хвилині забив Мілан Алексич.
У підсумковій таблиці групи F наша команда посіла друге місце з 24 очками. Молодіжна збірна України відстала від Англії лише на 1 пункт. Водночас цей результат дозволив обидвом командам на пряму кваліфікувати на чемпіонат Європи. Сербія, Північна Ірландія, Люксембург і Азербайджан фінішували нижче, тому на ЧЄ не зіграють.
До фінальної частини Євро-2025 напряму вийшли переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.
Євро-2025 (U-21)
Кваліфікаційний турнір. Група F
10-й тур
6 вересня
Сербія (U-21) - Україна (U-21) 1:0
Гол: Алексич, 21
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