Молодіжна збірна України з футболу поступилась Сербії, але кваліфікувалась на ЧЄ

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч закінчився поразкою молодіжної збірної України проти однолітків зі Сербії - 0:1. Єдиний гол на 21-й хвилині забив Мілан Алексич.

У підсумковій таблиці групи F наша команда посіла друге місце з 24 очками. Молодіжна збірна України відстала від Англії лише на 1 пункт. Водночас цей результат дозволив обидвом командам на пряму кваліфікувати на чемпіонат Європи. Сербія, Північна Ірландія, Люксембург і Азербайджан фінішували нижче, тому на ЧЄ не зіграють.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийшли переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Євро-2025 (U-21)

Кваліфікаційний турнір. Група F

10-й тур

6 вересня

Сербія (U-21) - Україна (U-21) 1:0

Гол: Алексич, 21