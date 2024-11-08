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Головна Футбол Мудрик забив гол і допоміг "Челсі" розтрощити "Ноах" у Лізі конференцій

Мудрик забив гол і допоміг "Челсі" розтрощити "Ноах" у Лізі конференцій

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
00:47
Футбол Михайло Мудрик і Крістофер Нкунку, Ліга конференцій

У 4-му турі основного раунду Ліги конференцій лондонський "Челсі" впевнено переміг вірменський "Ноах"

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 3-го туру Ліги конференцій "Челсі" - "Ноах" закінчився перемогою англійської команди з рахунком 8:0. Дубль у зустрічі оформили Жоау Феліш та Крістофер Нкунку, ще по голу забили Тосін Адарабійо, Марк Гую, Аксель Дісасі.

На 39-й хвилині забив і Михайло Мудрик. Український вінгер класно пробив з-за меж штрафного майданчика та зробив рахунок 5:0. На рахунку Мудрика 2 голи та 3 асисти у трьох матчах Ліги конференцій.

"Челсі" після 3-х матчів має 9 очок і впевнено лідирує у турнірній таблиці. У наступному турі лондонці зіграють проти німецького "Гайденгайма".

Ліга конференцій

3-й тур

8 листопада

"Челсі" (Англія) - "Ноах" (Вірменія) 8:0

Голи: Адарабійо, 12, Гую, 13, Дісасі, 18, Феліш, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен.)

Теги:
Новини
Спорт
Челсі
єврокубки
Михайло Мудрик
Ліга конференцій
Результати футбольних матчів
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