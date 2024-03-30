Мудрика визнали одним із найкращих футболістів матчу "Челсі" - "Бернлі": українець заробив пенальті

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал Sofascore.

Михайло Мудрик відіграв весь матч проти "Бернлі", який закінчився внічию 2:2. Українського футболіста нагородили оцінкою 8,3. Кращий рейтинг, ніж в українця, лише у Коула Палмера (10 балів) він забив 2 м'ячі.

У матчі проти "Бернлі" Михайло Мудрик заробив пенальті та вилучення у складі англійців. Українець також віддав результативну передачу на Акселя Дісасі, але цей гол скасували, бо француз зіграв рукою.