Мудрика визнали одним із найкращих футболістів матчу "Челсі" - "Бернлі": українець заробив пенальті
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів упевнений матч у 30-му турі Англійської Прем'єр-ліги проти "Бернлі"
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал Sofascore.
Михайло Мудрик відіграв весь матч проти "Бернлі", який закінчився внічию 2:2. Українського футболіста нагородили оцінкою 8,3. Кращий рейтинг, ніж в українця, лише у Коула Палмера (10 балів) він забив 2 м'ячі.
У матчі проти "Бернлі" Михайло Мудрик заробив пенальті та вилучення у складі англійців. Українець також віддав результативну передачу на Акселя Дісасі, але цей гол скасували, бо француз зіграв рукою.
- У четвер, 14 березня, авторитетний німецький портал Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ.
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