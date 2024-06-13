"Наші міста борються за свободу": футболісти збірної України записали звернення про війну перед Євро-2024

Відео оприлюднила Українська асоціація футболу.

У ролику 13 гравців збірної України рідні міста яких постраждали від російської агресії або були тимчасово окуповані, звернулися до прихильників футболу зі всього світу.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу!" - йдеться у зверненні.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

Футболісти представляють наступні міста:

Красноград, Харківщина - Андрій Лунін та Михайло Мудрик

Велика Новосілка, Донеччина - Микола Шапаренко

Запоріжжя - Сергій Сидорчук

Макіївка, Донеччина - Олександр Зубков

Донецьк - Максим Таловєров та Анатолій Трубін

Саки, Крим - Микола Матвієнко

Радомишль, Житомирщина - Олександр Зінченко

Житомир - Руслан Малиновський

Черкаси - Артем Довбик

Вінниця - Віктор Циганков

Київ - Ілля Забарний

Підготовка збірної України до Євро-2024

3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.

11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.