"Наші міста борються за свободу": футболісти збірної України записали звернення про війну перед Євро-2024
Футболісти збірної України, рідні міста яких окуповані та постраждали від російської агресії оприлюднили відеозвернення перед стартом Євро-2024
Відео оприлюднила Українська асоціація футболу.
У ролику 13 гравців збірної України рідні міста яких постраждали від російської агресії або були тимчасово окуповані, звернулися до прихильників футболу зі всього світу.
"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу!" - йдеться у зверненні.
Футболісти представляють наступні міста:
Красноград, Харківщина - Андрій Лунін та Михайло Мудрик
Велика Новосілка, Донеччина - Микола Шапаренко
Запоріжжя - Сергій Сидорчук
Макіївка, Донеччина - Олександр Зубков
Донецьк - Максим Таловєров та Анатолій Трубін
Саки, Крим - Микола Матвієнко
Радомишль, Житомирщина - Олександр Зінченко
Житомир - Руслан Малиновський
Черкаси - Артем Довбик
Вінниця - Віктор Циганков
Київ - Ілля Забарний
Підготовка збірної України до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.
11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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