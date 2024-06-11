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Україна розтрощила Молдову в заключному товариському матчу перед Євро-2024

11 червня, 2024 вiвторок
20:54
Футбол Роман Яремчук (в центрі), Молдова - Україна

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу перемогла у Кишиневі Молдову в останній товариській зустрічі перед чемпіонатом Європи - 2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Команда Сергія Реброва впевнено розпочала гру та вийшла вперед вже на 2-й хвилині - забив Роман Яремчук. Перевагу українців наприкінці першого тайму збільшив Віктор Циганков. 

Невдовзі після перерви до розгромного рахунок довів Артем Довбик. На 55-й хвилині побиття господарів поля продовжив Георгій Судаков, який забив четвертий гол. 

Головна неприємність зі збірною України сталася в середині першого тайму, коли через травму поле залишив основний лівий захисник нашої команди Віталій Миколенко. 

Україна перемогла Молдову 4:0. 

Товариський матч

11 червня

Молдова - Україна 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55

Молдова: Райлян, Кожокару, Кречун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 61), Рябчук, Раце (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46), Моцпан (Штине, 46), Ніколаеску (Клещенко, 60), Дамашкан

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30), Степаненко (Бражко, 68), Судаков, Шапаренко (Малиновський, 78), Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 69)

Попередження: Ярмоленко 74, Конопля 84

Віктор Циганков (у жовтій формі), Молдова - Україна

Фото: uaf.ua

 

Підготовка до Євро-2024

3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.

12 червня після гри з Молдовою збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 - німецького міста Вісбаден.

Збірна України, Молдова - Україна

Фото: uaf.ua

 

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Віктор Циганков
Роман Яремчук
Артем Довбик
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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