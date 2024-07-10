Нідерланди - Англія: де та коли дивитися півфінал Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нідерланди та Англія зустрінуться у Дортмунді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо його покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного у мережі T2.

Читайте також: Магучіх побила світовий рекорд, який тримався 37 років, а на Євро-2024 визначилися півфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень

Євро-2024

1/2 фіналу

10 липня

Нідерланди – Англія

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного у мережі T2

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.