Нідерланди - Англія: де та коли дивитися півфінал Євро-2024
У середу, 10 липня, збірні Англії та Нідерландів зустрічаються у півфіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Нідерланди та Англія зустрінуться у Дортмунді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо його покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного у мережі T2.
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Євро-2024
1/2 фіналу
10 липня
Нідерланди – Англія
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного у мережі T2
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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