Магучіх побила світовий рекорд, який тримався 37 років, а на Євро-2024 визначилися півфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень

Українка Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту

7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.

Досягнення українка встановила після того, як гарантувала собі перемогу із результатом 2,03 м. Спершу Магучіх взяла з другої спроби висоту 2,07 м та оновила особистий рекорд, а потім з першої спроби подолала планку на 2,10 м.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався 37 років. Його було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою - 2,09 м.

"Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. Я дуже вдячна нашим військовим, які боронять фронт. Завдяки вам я маю можливість показувати тут гарні результати. Тільки завдяки вам я жива. Дякую вам. Слава Україні!" - сказала Магучіх після змагань.

22-річна Магучіх - бронзова призерка Олімпіади-2020. Українка є чемпіонкою світу - 2023 на відкритому повітрі, також в її активі два срібла ЧС у 2019 та 2022 роках. Крім цього, легкоатлетка з Дніпра вигравала чемпіонат Європи у 2022 та 2024 роках.

Іспанія, Франція, Нідерланди та Англія вийшли до півфіналу Євро-2024

Марк Кукурелья, Флоріан Вірц та Ніко Вільмяс (зліва - направо), Фото: Getty Images

На чемпіонаті Європи з футболу відбулися чвертьфінали. 5 липня збірна Іспанії перемогла Німеччину. У Штутгарті на старті другого тайму Дані Ольмо відгукнувся на передачу від Ламіна Ямаля, який прострілив на лінію штрафного майданчика та вивів іспанців вперед. Німеччина зуміла відігратися на 89-й хвилині - Флоріан Вірц перевів гру в овертайм.

На 119-й хвилині Дані Ольмо видав навісну передачу, яку потужним ударом головою замкнув Мікель Меріно - 2:1. Перемогу іспанцям принесли футболісти, які ввійшли у гру з лави запасних.

Також 5 липня в Гамбурзі основний час матчу Португалія – Франція завершися з рахунком 0:0. Командам довелось грати овертайм. У додатковий час переможця виявити також не вдалось. Гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де кращими виявились французи.

У португальців удари реалізували Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва, Нуно Мендеш. Проте Жоау Феліш пробив у стійку. За французів забили Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кюнде, Бредлі Барколя і Тео Ернандес.

Граніт Джака та Джуд Беллінгем (праворуч), Фото: Getty Images

6 липня у Дюссельдорфі основний час матчу Англія – Швейцарія закінчився внічию 1:1. За швейцарців забив Брель Емболо, англійців від поразки врятував Букайо Сака на 80-й хвилині.

Кращого визначити не змогли й в додатковий час. Тому командам довелось бити пенальті, де влучнішими виявились футболісти збірної Англії – 5:3. В англійців одинадцятиметрові удари реалізували Коул Палмер, Джуд Беллінгем, Букайо Сака, Айвен Тоні й Трент Александер-Арнольд. За швейцарців забили Фабіан Шер, Джердан Шакірі та Зекі Амдуні. Проте англійський воротар Джордан Пікфорд відбив удар Мануеля Аканджі.

У заключному чвертьфіналі 6 липня збірна Нідерландів перемогла Туреччину. У Берліні турки вийшли вперед на 35-й хвилині завдяки голу Самета Акайдина. Нідерланди вирвали перемогу наприкінці зустрічі. Спочатку Стефан Де Врей вдало зіграв під час кутового і зрівняв рахунок, а на 76-й хвилині турецький захисник Мерт Мюлдюр зрізав мʼяч у власні ворота. У півфіналах 9 липня Іспанія зіграє з Францією, а 10 липня зустрінуться Нідерланди та Англія.

На Кубку Америки - 2024 визначилися півфіналісти

Ліонель Мессі, Фото: Getty Images

Чвертьфінали також відбулися на Кубку Америки з футболу. 5 липня збірна Аргентини у серії пенальті переграла Еквадор. Перший мʼяч на 35-й хвилині забив Лісандро Мартінес, який вивів аргентинців вперед. Еквадор зумів відігратися на останніх секундах зустрічі. Кевін Родрігес зрівняв рахунок на 90+2 хвилині та перевів гру до серії пенальті, які на Копа Америка пробивають одразу після основного часу.

Одинадцятиметрові вправніше пробили гравці Аргентини - 4:2. Першим до мʼяча підійшов Ліонель Мессі, який став єдиним серед аргентинців, хто не реалізував пенальті.

У півфіналі 10 липня аргентинці зіграють з канадцями, які переграли в серії післяматчевих пенальті венесуельців - 4:3 (1:1). У іншому півфіналі 11 липня Уругвай зустрінеться з Колумбією. Уругвайці у 1/4 фіналу здолали по пенальті бразильців - 4:2. Колумбійці розгромили панамців - 5:0.

Гемілтон здобув першу за три роки перемогу у Формулі-1

Льюїс Гемілтон, Фото: Getty Images

У Сільверстоуні 11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 завершився перемогою британця Льюїса Гемілтона. Для семиразового чемпіона світу, який виступає за Mercedes, вона виявилася першою з 2021 року.

У кваліфікації він прийшов другим слідом за співвітчизником та партнером по команді Джорджем Расселом. Третім став пілот McLaren з Великої Британії Джордж Рассел. Лідер загального заліку ЧС нідерландець Макс Ферстаппен розпочав гонку лише четвертим. У підсумку 7 липня він зумів піднятися на другу позицію. Виграв Гран-прі Великої Британії Гемілтон, третім фінішував Норріс.

У загальному заліку Ферстаппен набрав 255 очок та зміцнив лідерство. Другим із 171 пунктом йде Норріс, третім - Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari та має 150 балів. Гемілтон з 110 очками - восьмий.

12-й етап ЧС відбудеться 21 липня в Угорщині.