Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
Ввечері суботи, 6 липня, збірна Нідерландів перемогла Туреччину у чвертьфіналі Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який пройшов у Берліні, закінчився з рахунком 2:1 на користь Нідерландів. Хоч Туреччина і вийшла вперед на 35-й хвилині завдяки голу Самета Акайдина, цю перевагу втримати вони не змогли.
Нідерланди вирвали перемогу наприкінці зустрічі. Стефан Де Врей вдало зіграв під час кутового і зрівняв рахунок, а на 76-й хвилині турецький захисник Мерт Мюлдюр зрізав мʼяч у власні ворота.
У півфіналі 10 липня зустрінуться Нідерланди та Англія, цей матч пройде у Дортмунді. В іншому півфіналі 9 липня зіграють Іспанія та Франція
Євро-2024
1/4 фіналу
6 липня
Нідерланди – Туреччина 2:1
Голи: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (авт.) – Акайдин, 35
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня в Мюнхені провалила матч проти Румунії й програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною – 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очки. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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