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Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024

6 липня, 2024 субота
23:58
Футбол Збірна Нідерландів, Євро-2024

Ввечері суботи, 6 липня, збірна Нідерландів перемогла Туреччину у чвертьфіналі Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який пройшов у Берліні, закінчився з рахунком 2:1 на користь Нідерландів. Хоч Туреччина і вийшла вперед на 35-й хвилині завдяки голу Самета Акайдина, цю перевагу втримати вони не змогли.

Нідерланди вирвали перемогу наприкінці зустрічі. Стефан Де Врей вдало зіграв під час кутового і зрівняв рахунок, а на 76-й хвилині турецький захисник Мерт Мюлдюр зрізав мʼяч у власні ворота.

У півфіналі 10 липня зустрінуться Нідерланди та Англія, цей матч пройде у Дортмунді. В іншому півфіналі 9 липня зіграють Іспанія та Франція

Євро-2024

1/4 фіналу

6 липня

Нідерланди – Туреччина 2:1

Голи: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (авт.) – Акайдин, 35  

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня в Мюнхені провалила матч проти Румунії й програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною – 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очки. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф. 

Теги:
Спорт
Вірджіл ван Дейк
Євро-2024
Результати футбольних матчів
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