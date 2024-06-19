Німеччина перемогла Угорщину на Євро-2024
У 2-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Німеччини перемогла Угорщину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Німеччина - Угорщина, який проходив у Штутгарті, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. У ворота угорців забили Джамал Мусіала та Ількай Гюндоган.
Для Німеччини це вже друга перемога на Євро. У 1-му турі вони розгромили шотландців (5:1). Німці фактично гарантували собі вихід в 1/8 фіналу.
У групі A також змагається Швейцарія, яка у 1-му турі перемогла Угорщину (3:1), а о 22:00 зустрінеться зі Шотландією.
Євро-2024
Група A
2-й тур
19 червня
Німеччина – Угорщина 2:0
Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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