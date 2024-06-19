Німеччина перемогла Угорщину на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Німеччина - Угорщина, який проходив у Штутгарті, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. У ворота угорців забили Джамал Мусіала та Ількай Гюндоган.

Для Німеччини це вже друга перемога на Євро. У 1-му турі вони розгромили шотландців (5:1). Німці фактично гарантували собі вихід в 1/8 фіналу.

У групі A також змагається Швейцарія, яка у 1-му турі перемогла Угорщину (3:1), а о 22:00 зустрінеться зі Шотландією.

Євро-2024

Група A

2-й тур

19 червня

Німеччина – Угорщина 2:0

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.