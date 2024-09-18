Помер найкращий бомбардир ЧС-1990 з футболу Сальваторе Скіллачі

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Скіллачі хворів на рак товстої кишки, який йому діагностували у 2022-му році, він переніс дві операції.

Нападник виступав за італійські "Мессіну", "Ювентус", "Інтер" та японський клуб "Джубіло Івата". За збірну Італії форвард зіграв 16 матчів та забив 7 голів. 6 із них - у фінальній частині ЧС-1990, де він став найкращим бомбардиром і здобув у складі національної команди бронзові медалі.