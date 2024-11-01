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"Повернутися та воювати або стати волонтером": Зінченко розповів, як відреагував на початок повномасштабної війни

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
00:50
Футбол Джамал Мусіала та Олександр Зінченко, збірна України, збірна Німеччини

Український гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко розповів про свою реакцію на повномасштабне вторгнення Росії

Зміст

Про це Олександр Зінченко написав в автобіографічній книзі "Вірити", повідомляє "Трибуна".

"Моя перша реакція - повернутися та воювати або стати волонтером. Ми всі хотіли бути там, захищати свою країну. Це наш український менталітет. Ми народжуємося з ним. Але потім я поговорив з усіма іншими українськими гравцями, які були за кордоном, і ми погодилися, що можемо бути набагато кориснішими нашим людям з-за меж країни. Ми пообіцяли, що будемо продовжувати грати у футбол, представляти нашу країну якомога краще і використовувати цю можливість, щоб висловитися, щоб світ дізнався про те, що відбувається", - розповів український футболіст.

Зінченко наголосив, що спортсмени мають шанс розповісти історію, і це їхній обовʼязок.

"Це, до речі, не тільки футболісти. Я знаю багато українців, які виїхали з країни багато років тому перед війною, але ніколи не відчували себе настільки українцями і роблять усе, щоб допомогти здалеку. Наша країна згуртована як ніколи. Друзі, родина, навіть люди, які набагато старші за мене, кажуть, що не пам’ятають, щоб ми були настільки об’єднані. Кожен українець по-своєму намагається зробити позитивний вплив. Ми всі разом працюємо", - йдеться у книзі.

Автобіографія Зінченка вийшла 24 жовтня. Книга написана англійською мовою.

  • У 2015 році Олександр Зінченко перейшов в російську "Уфу", де провів 1,5 сезону і перебрався в англійський "Манчестере Сіті". У своїй книзі він також пояснив, чому пішов на цей крок.
Теги:
Новини
Спорт
Україна
Росія
Олександр Зінченко
Війна з Росією
Прем'єр-ліга Англії
ФК Арсенал Лондон
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