"Реал" - "Барселона": де та коли дивитись перше Ель Класіко для Мбаппе

Матч "Реал" - "Барселона" в 11-му турі Ла Ліги стартує о 22:00 суботи. Це Ель Класіко буде першим для зіркового новачка мадридців Кіліана Мбаппе.

У матчі також має всі шанси зіграти Андрій Лунін. Головний конкурент українця за місце в воротах "Реала", Тібо Куртуа, отримав пошкодження і не потрапив у заявку на матч. У цьому сезоні у бельгійця вже була травма, тоді мадридці довірились Луніну, а він зіграв 2 матчі та пропустив 1 гол.

Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Фото: Getty Images



Букмекери вважають, що фаворитом матчу є "Реал". На виграш господарів дають коефіцієнт 2,03. Ймовірність нічиї оцінюють у 4,05, а перемогу "Барселони" - 3,35.

У турнірній таблиці Ла Ліги після 10-х матчів "Барса" має 27 очок і лідирує, а "Реал" з 24 балами йде другим.

Ла Ліга

11-й тур

25 жовтня

"Реал" - "Барселона"

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo