Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З гравців, які прибули на гру до Баку до заявки не потрапив лівий захисник "Динамо" Владислав Дубінчак. Раніше розташування національної команди через травми залишили півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков, оборонець англійського "Евертона" Віталій Миколенко, форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер іспанського "Реалу" Андрій Лунін.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою господарів у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку португальця Фернанду Сантуша.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.