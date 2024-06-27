Ребров звернувся до вболівальників та назвав головну причину невдачі на Євро-2024

Про це Ребров написав у Instagram.

"Як команда, ми ставили для себе цілі та вірили в те, що ми здатні як мінімум виходити з групи в плей-офф раунди та змагатися за якомога дальній прохід на цьому Євро. Знаю що саме це очікувала від нас і вся країна. Я дуже шкодую що ми не змогли досягти цього та подарувати вам більше позитивних емоцій, попри вашу підтримку та віру в нас", - написав Ребров.

За його словами, головною причиною вибування збірної України з чемпіонату Європи вже після групового раунду стала поразка у стартовій грі з Румунією.

"Хоч ми провели два якісних поєдинки, де хлопці показали свої найкращі сторони та здобули 4 очка, саме завдяки першій, вкрай невдалій грі ми змушені завчасно завершити наш виступ на Євро. Прикро покидати турнір на цій стадії, знаючи що ми були здатні на більше. Залишається тільки чекати та готуватися до осінньої Ліги Націй та майбутнього відбору на чемпіонат світу", - підсумував Ребров.

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.