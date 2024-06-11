Санду вийшла на поле та поспілкувалася з футболістами збірної України після розгромної поразки Молдови

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ввечері вівторка, 11 червня, збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.

Після матчу президентка Молдови Мая Санду вийшла на футбольне поле. Вона поспілкувалась з Сергієм Ребровим, футболістами та побажала українській збірній успіхів на Євро-2024.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.