Санду вийшла на поле та поспілкувалася з футболістами збірної України після розгромної поразки Молдови
У вівторок, 11 червня, президентка Молдови Мая Санду поспілкувалася з футболістами збірної України
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Ввечері вівторка, 11 червня, збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.
Після матчу президентка Молдови Мая Санду вийшла на футбольне поле. Вона поспілкувалась з Сергієм Ребровим, футболістами та побажала українській збірній успіхів на Євро-2024.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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