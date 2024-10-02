"Шахтар" - "Аталанта": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти італійської "Аталанти" у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Ліга чемпіонів
Основний раунд
2-й тур
1 жовтня
"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія)
Гельзенкірхен (Німеччина), "Фельтінс Арена"
Початок о 19:45
Трансляція - Megogo
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України.
У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
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