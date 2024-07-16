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"Шахтар" повернув з "Реалу" бразильського футболіста

16 липня, 2024 вiвторок
23:53
Футбол Вінісіус Тобіас

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас повернувся з мадридського "Реалу" до "Шахтаря" і уклав з українським клубом контракт на 5 років

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Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".  

Новий контракт чемпіонів України з 20-річним правим оборонцем розрахований до червня 2029 року.

Вінісіус Тобіас перейшов до "Шахтаря" у лютому 2022-го з бразильського "Інтернасьйонала", але через початок повномасштабної війни в Україні так і не встиг дебютувати за клуб на офіційному рівні. З весни 2022-го до червня 2024 року бразилець виступав на правах оренди в іспанському "Реалі". Він зіграв 61 матч за молодіжний склад мадридців "Реал Кастілья", та провів 5 матчів за в Юнацькій лізі УЄФА. На рахунку бразильця також 1 гра за головну команду Мадриду.

Вінісіус Тобіас вже приєднався до "Шахтаря" на передсезонних зборах у Словенії.

9 липня хорват Бартол Франьїч перейшов з німецького "Вольфсбурга" до "Шахтаря". 
Теги:
Спорт
Шахтар
Реал
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