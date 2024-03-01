"Шахтар" заборгував майже 7 млн євро багаторазовому переможцю ЛЧ

Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Аяксу".

У повідомленні йдеться, що через невизначеність перебігу війни "Аякс" не може визначити рівень кредитного ризику.

Проте нідерландці вважають, що "Шахтар" все ж зможе виплатити борг. "Аякс" отримав банківські гарантії на суму 4,4 млн євро від неназваного банку з України.

Лассіна Траоре перейшов у "Шахтар" за 10 млн євро у липні 2021 року. Давід Нерес за 12 млн євро став футболістом "Шахтаря" у січні 2022-го. Проте бразилець так і не дебютував за команду в офіційних матчах і перейшов у "Бенфіку" за 15,3 млн.