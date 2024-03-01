"Шахтар" заборгував майже 7 млн євро багаторазовому переможцю ЛЧ
Донецький "Шахтар" має виплатити нідерландському "Аяксу" ще 6,8 млн євро за Лассіну Траоре та Давіда Нереса
Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на офіційний сайт "Аяксу".
У повідомленні йдеться, що через невизначеність перебігу війни "Аякс" не може визначити рівень кредитного ризику.
Проте нідерландці вважають, що "Шахтар" все ж зможе виплатити борг. "Аякс" отримав банківські гарантії на суму 4,4 млн євро від неназваного банку з України.
Лассіна Траоре перейшов у "Шахтар" за 10 млн євро у липні 2021 року. Давід Нерес за 12 млн євро став футболістом "Шахтаря" у січні 2022-го. Проте бразилець так і не дебютував за команду в офіційних матчах і перейшов у "Бенфіку" за 15,3 млн.
- 28 лютого генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін поділився позитивними думками про вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.01 Купівля 38.01Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.11Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе