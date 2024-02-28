"Найталановитіший і найунікальніший гравець у світі": гендиректор "Шахтаря" засипав Мудрика компліментами
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін поділився позитивними думками про вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика
Про це повідомляє Bein Sports.
"Я можу вам сказати, що для мене Мудрик – найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати максимум від нього, який він передбачає, то потрібно інвестувати в нього. І ці інвестиції - не гроші, а час. Тренерському штабу слід з ним спілкуватися та тісно працювати. Він – молодий хлопець, який змінив УПЛ на АПЛ. Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол", – сказав генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін.
У нинішньому сезоні 23-річний Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 26 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.
- 13 лютого стало відомо, що "Челсі" під час зимового трансферного вікна відмовився відпустити Мудрика в "Баварію".
- Мудрик передав українським військовим 50 дронів.
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