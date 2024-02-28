"Найталановитіший і найунікальніший гравець у світі": гендиректор "Шахтаря" засипав Мудрика компліментами

Про це повідомляє Bein Sports.

"Я можу вам сказати, що для мене Мудрик – найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати максимум від нього, який він передбачає, то потрібно інвестувати в нього. І ці інвестиції - не гроші, а час. Тренерському штабу слід з ним спілкуватися та тісно працювати. Він – молодий хлопець, який змінив УПЛ на АПЛ. Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол", – сказав генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін.

У нинішньому сезоні 23-річний Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 26 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.