Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував поразку української команди у матчі "Вікторії Плзень" у 5-му турі Ліги Європи
Про це інформує "Трибуна".
"Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні. Вони прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність як у завершенні, так і в обороні дається взнаки", - заявив Олександр Шовковський.
За словами тренера "Динамо", київська команда не дуже впевнено почала гру.
"Потім у нас були непогані моменти для завершення. Знову-таки на початку другого тайму чомусь була невпевненість. А гол, який не зарахували, можливо, психологічно вплинув на команду. Ну а далі вже гра йшла. Намагались, прагнули, тиснули, були моменти, але індивідуальна майстерність, повторюсь, не на найкращому рівні", - йдеться у заяві Шовковського.
- 28 листопада "Динамо" програло "Вікторії" 1:2 та залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце.
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