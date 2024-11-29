Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"

Про це інформує "Трибуна".

"Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні. Вони прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність як у завершенні, так і в обороні дається взнаки", - заявив Олександр Шовковський.

За словами тренера "Динамо", київська команда не дуже впевнено почала гру.

"Потім у нас були непогані моменти для завершення. Знову-таки на початку другого тайму чомусь була невпевненість. А гол, який не зарахували, можливо, психологічно вплинув на команду. Ну а далі вже гра йшла. Намагались, прагнули, тиснули, були моменти, але індивідуальна майстерність, повторюсь, не на найкращому рівні", - йдеться у заяві Шовковського.