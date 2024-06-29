Швейцарія перемогла Італію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Швейцарія - Італія закінчився перемогою номінальних господарів з рахунком 2:0. Голи у ворота чемпіонів Європи-2020 забили Ремо Фройлер і Рубен Варгас.

Швейцарія стала першим чвертьфіналістом Євро-2024. На цій стадії команда зустрінеться з переможцем пари Англія - Словаччина.

Євро-2024

1/8 фіналу

29 червня

Швейцарія - Італія 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.