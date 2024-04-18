Стало відомо, хто транслюватиме Євро-2024 в Україні
В Україні матчі чемпіонату Європи з футболу транслюватиме медіасервіс Megogo та регіональні телеканал Суспільного
Про це заявили у Megogo.
У компанії повідомили, що медіасервіс Megogo став офіційним мовником Євро-2024 в Україні. На цій платформі будуть доступні усі матчі турніру. Крім того, частину ігор ЧЄ покажуть на регіональних телеканалах Суспільного (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Хмельницький і т. д.) у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах та IPTV (окрім OTT).
Суспільне транслюватиме матч-відкриття, по одній грі групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів 1/8 фіналу, усі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал - включно зі всіма іграми нашої національної команди, у разі її потрапляння до плей-офф.
Розклад трансляцій усіх матчів групового раунду Євро-2024
Фото: Megogo
Фото: Megogo
Фото: Megogo
Збірна України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.
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