Стало відомо, хто транслюватиме Євро-2024 в Україні

Про це заявили у Megogo.

У компанії повідомили, що медіасервіс Megogo став офіційним мовником Євро-2024 в Україні. На цій платформі будуть доступні усі матчі турніру. Крім того, частину ігор ЧЄ покажуть на регіональних телеканалах Суспільного (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Хмельницький і т. д.) у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах та IPTV (окрім OTT).

Суспільне транслюватиме матч-відкриття, по одній грі групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів 1/8 фіналу, усі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал - включно зі всіма іграми нашої національної команди, у разі її потрапляння до плей-офф.

Розклад трансляцій усіх матчів групового раунду Євро-2024

Фото: Megogo

Фото: Megogo

Фото: Megogo

Збірна України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.