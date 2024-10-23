"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

"Я відчуваю довіру. Мені як людині нічого не бракує, щоб добре працювати. Я можу виправдовуватися, як і гравці, але це було б слабкістю. Треба вийти на поле і з’їсти суперника, решта - для слабаків. Ми наполегливо працюємо, у нас найкраща організація, найкращий спортивний центр. З завтрашнього дня я хочу побачити інші речі. Я хочу більше речей, більше зла. Гравці повинні змінити ситуацію, для цього вони повинні стати звірами. Я очікую інші речі завтра", - сказав головний тренер "Роми" Іван Юрич.

Матч "Рома" - "Динамо" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Станом на вівторок, 22 жовтня, на поєдинок продали 58,8 тис. квитків.

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли німецькому "Гоффенгайму" (0:2).

Після 2-го туру "Динамо" займає у турнірній таблиці 35 позицію. Нижче лише турецький "Бешикташ".

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.