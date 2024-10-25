Тренер "Челсі" про Мудрика: "Потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів"
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска запевнив, що вони працюють, аби український вінгер Михайло Мудрик забивав більше голів
Про це Енцо Мареска сказав після гри "Челсі" з грецьким "Панатінаїкосом" (4:1).
Головний тренер лондонців виділив Михайла Мудрика, який у матчі Ліги конференцій забив гол, віддав 2 асисти, і потрапив у символічну збірну найкращих гравців 2-го туру ЛК.
"Я дуже радий. Не за себе, а за нього. Ми, тренерський штаб, витрачаємо дуже-дуже багато часу на те, щоб допомогти гравцям. Не лише Міші, а й усій команді. З самого початку ми працюємо з Мішею та всіма вінгерами, щоб вони забігали у штрафний майданчик на позицію, з якої забив Міша", - висловився Мареска.
За словами італійського тренера, з першого дня його штаб намагається допомогти українцю.
"Можливо, він один з тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше, ніж в інших, але він покращується. Я впевнений, що потихеньку, потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів і бути важливим для нас", - сказав Енцо Мареска.
Фото: Getty Images
- 23-річний Михайло Мудрик у поточному сезоні провів 9 матчів за "Челсі", на його рахунку 1 гол і 5 результативних передач.
- 10 вересня повідомлялось, що керівництво "Челсі" планує відправити Мудрика в оренду. Українець готовий покинути лондонську команду.
- У січні 2023 року "Челсі" купив Мудрика за 70 млн євро, в угоді також додатково прописані бонуси на 30 млн.
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