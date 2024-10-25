Тренер "Челсі" про Мудрика: "Потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів"

Про це Енцо Мареска сказав після гри "Челсі" з грецьким "Панатінаїкосом" (4:1).

Головний тренер лондонців виділив Михайла Мудрика, який у матчі Ліги конференцій забив гол, віддав 2 асисти, і потрапив у символічну збірну найкращих гравців 2-го туру ЛК.

"Я дуже радий. Не за себе, а за нього. Ми, тренерський штаб, витрачаємо дуже-дуже багато часу на те, щоб допомогти гравцям. Не лише Міші, а й усій команді. З самого початку ми працюємо з Мішею та всіма вінгерами, щоб вони забігали у штрафний майданчик на позицію, з якої забив Міша", - висловився Мареска.

За словами італійського тренера, з першого дня його штаб намагається допомогти українцю.

"Можливо, він один з тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше, ніж в інших, але він покращується. Я впевнений, що потихеньку, потихеньку ми змусимо Мішу забивати більше голів і бути важливим для нас", - сказав Енцо Мареска.

Фото: Getty Images