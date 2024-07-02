Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лейпцигу Туреччина повела у рахунку вже на 1-й хвилині - найшвидший гол в історії плей-офф ЧЄ забив Меріх Демірал. По перерві він зробив дубль та збільшив перевагу своєї команди.

Австрія скоротила відставання на 66-й хвилині зусиллями Міхаеля Грегоріча, але більшого досягти не спромоглася. Туреччина перемогла 2:1 та стала останнім учасником чвертьфіналу Євро-2024.

У 1/4 фіналу Туреччина 6 липня у Берліні зіграє з Нідерландами. У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія - Німеччина, Португалія - Франція та Англія Швейцарія.

Євро-2024

1/8 фіналу

2 липня

Австрія - Туреччина 1:2

Голи: Грегоріч, 66 - Демірал, 1, 59

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.