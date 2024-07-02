Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
У вівторок, 2 липня, збірна Туреччини перемогла Австрію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лейпцигу Туреччина повела у рахунку вже на 1-й хвилині - найшвидший гол в історії плей-офф ЧЄ забив Меріх Демірал. По перерві він зробив дубль та збільшив перевагу своєї команди.
Австрія скоротила відставання на 66-й хвилині зусиллями Міхаеля Грегоріча, але більшого досягти не спромоглася. Туреччина перемогла 2:1 та стала останнім учасником чвертьфіналу Євро-2024.
У 1/4 фіналу Туреччина 6 липня у Берліні зіграє з Нідерландами. У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія - Німеччина, Португалія - Франція та Англія Швейцарія.
Євро-2024
1/8 фіналу
2 липня
Австрія - Туреччина 1:2
Голи: Грегоріч, 66 - Демірал, 1, 59
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе