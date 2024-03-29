"У квартирі вибило всі вікна": екстренер збірної України потрапив під ракетний удар РФ у Одесі

Про це Альтман розповів у коментарі sport.ua.

За словами Альтмана, під час одного з останніх ракетних ударів по Одесі постраждала його квартира, в якій він перебував під час російської атаки.

"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. У момент удару я перебував у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже складно. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах", - розповів Альтман.

Він додав, що він та його рідні залишилися неушкодженими.

"Слава Богу, що ні я, ні діти, які були по сусідству, не постраждали. Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії, моїм вихованцям, з якими мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали та винести сміття. Наразі я разом із донькою переїхав в інше помешкання", - поділився Альтман.

Хто такий Семен Альтман

77-річний Семен Альтман у 2003 - 2007 та 2010 - 2011 роках працював асистентом головного тренера збірної України. На чемпіонаті світу - 2006 він допоміг Олегу Блохіну вивести національну команду до чвертьфіналу.

На клубному рівні Альтман працював з російськими "Динамо" з Москви та "Лучом-Енергією", молдовським "Зімбру", донецьким "Металургом", одеським "Чорноморцем", "Маріуполем" та сімферопольською "Таврією". Останнім місцем роботи тренера була збірна Молдови, яку він очолював у 2019 році.