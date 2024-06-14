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Головна Футбол У збірній України розповіли про стан травмованого Миколенка перед стартом Євро-2024

У збірній України розповіли про стан травмованого Миколенка перед стартом Євро-2024

14 червня, 2024 п'ятниця
00:19
Футбол Збірна України, Віталій Миколенко

Захисник збірної України Віталій Миколенко уникнув серйозної травми та може допомогти команді на чемпіонаті Європи з футболу

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Про це повідомляє Українська асоціація футболу

У четвер, 13 червня, Миколенко виявився єдиним футболістом, який не взяв участі у відкритому тренуванні збірної України в німецькому Вісбадені. Причиною стала травма, яку він отримав 11 червня у товариському матчі з Молдовою. 

За словами головного лікаря національної команди Романа Жолобайлюка, обстеження показало, що Віталію Миколенку вдалося уникнути найгірших наслідків після підкату суперника. За його словами, медичний штаб збірної розпочав активну реабілітацію гравця, що дає нам сподівання побачити Миколенка на полі в матчах Євро-2024.

Підготовка збірної України до Євро-2024

3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.

11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0. 

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.


 
Теги:
Спорт
Збірна України
Віталій Миколенко
Євро-2024
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