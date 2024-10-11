УАФ дозволила грати матчі Премʼєр-ліги у Кропивницькому
Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ вніс зміни до списків стадіонів УПЛ, чемпіонату України U-19, першої та другої ліг
Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
До списку стадіонів Премʼєр-ліги було додано стадіон "Зірка" ім. С. Березкіна у Кропивницькому. Раніше на цій арені не можна було грати матчі УПЛ.
До списку стадіонів чемпіонату України U-19 було додали три новозбудовані стадіони (на базах ЛНЗ та "Полісся").
До списку стадіонів першої ліги додали "Кудрівка-Арена" (Чернігівська область). Тут відбулась реконструкція, були усунені недоліки.
Матчі другої ліги тепер можна грати на стадіоні ім. Л. Броварського у Самборі (Львівщина) та на арені "Полісся (Станишівське лісництво, Житомирська область).
- Минулого тижня капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко зіграв 500-й матч у складі українських команд. Це 10-й показник в історії нашого футболу.
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