УАФ дозволила грати матчі Премʼєр-ліги у Кропивницькому

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

До списку стадіонів Премʼєр-ліги було додано стадіон "Зірка" ім. С. Березкіна у Кропивницькому. Раніше на цій арені не можна було грати матчі УПЛ.

До списку стадіонів чемпіонату України U-19 було додали три новозбудовані стадіони (на базах ЛНЗ та "Полісся").

До списку стадіонів першої ліги додали "Кудрівка-Арена" (Чернігівська область). Тут відбулась реконструкція, були усунені недоліки.

Матчі другої ліги тепер можна грати на стадіоні ім. Л. Броварського у Самборі (Львівщина) та на арені "Полісся (Станишівське лісництво, Житомирська область).