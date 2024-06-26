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Головна Футбол Україна - Бельгія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Євро-2024

Україна - Бельгія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Євро-2024

26 червня, 2024 середа
16:52
Футбол Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України зіграє проти Бельгії у 3-му турі групового раунду Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Україна - Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті та розпочнеться о 19:00. Наживо її покажуть Megogo та регіональні телеканали "Суспільного" у мережі T2. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Букмекери вважають фаворитами матчу бельгійців. На їхню перемогу пропонують коефіцієнт 1,67, на нічию дають 4,05, виграш українців - 5,40. 

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Євро-2024

Група E. 3-й тур

Україна - Бельгія 

26 червня, Штутгарт, MHP Arena

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах "Суспільного" у T2

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Перед вирішальним туром вперше в історії ЧЄ по 3 очки мають одразу чотири команди з групи. Бельгія після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1 переграла румунів - 2:0. Після двох турів турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина - третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4). 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Збірна України
Євро-2024
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