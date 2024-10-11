Україна - Грузія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй
У пʼятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє проти Грузії у 3-му турі Ліги націй
Матч Україна - Грузія буде номінально домашнім для нашої національної команди. Поєдинок 3-го туру Ліги націй пройде у Познані. Початок о 21:45.
Букмекери вважають, що збірна України є фаворитом зустрічі. На виграш нашої команди дають коефіцієнт 2,14. Можливість нічиї оцінюють у 3,30. На перемогу Грузії - 3,65.
Збірна України підійшла до гри з Грузією із суттєвими кадровими проблемами. Через травми та хвороби сьогодні не зіграють Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.
Безпосередньо у день матчу стало відомо, що проти грузинів не зіграє ще один ключовий гравець - опорний півзахисник Тарас Степаненко. Окрім нього, до заявки на матч Сергій Ребров не включив лівого вінгера Владислава Кабаєва.
Ліга націй
3-й тур
11 жовтня
Україна - Грузія
Початок - 21:45
Трансляція - Megogo, регіональні канали "Суспільного"
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).
Перед 3-м туром Грузія з 6 очками очолює турнірну таблицю групи B1. Албанія та Чехія набрали по 3 бали, Україна не має жодного пункту та йде останньою.
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