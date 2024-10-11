Україна - Грузія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй

Матч Україна - Грузія буде номінально домашнім для нашої національної команди. Поєдинок 3-го туру Ліги націй пройде у Познані. Початок о 21:45.

Букмекери вважають, що збірна України є фаворитом зустрічі. На виграш нашої команди дають коефіцієнт 2,14. Можливість нічиї оцінюють у 3,30. На перемогу Грузії - 3,65.

Збірна України підійшла до гри з Грузією із суттєвими кадровими проблемами. Через травми та хвороби сьогодні не зіграють Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.

Безпосередньо у день матчу стало відомо, що проти грузинів не зіграє ще один ключовий гравець - опорний півзахисник Тарас Степаненко. Окрім нього, до заявки на матч Сергій Ребров не включив лівого вінгера Владислава Кабаєва.

Ліга націй

3-й тур

11 жовтня

Україна - Грузія

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo, регіональні канали "Суспільного"

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

Перед 3-м туром Грузія з 6 очками очолює турнірну таблицю групи B1. Албанія та Чехія набрали по 3 бали, Україна не має жодного пункту та йде останньою.