Україна - Ісландія: в УАФ розсекретили стан Циганкова за 3 дні до матчу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Наш півзахисник провів із партнерами усе заняття", - пише УАФ.

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.