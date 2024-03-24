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Головна Футбол Україна - Ісландія: в УАФ розсекретили стан Циганкова за 3 дні до матчу

Україна - Ісландія: в УАФ розсекретили стан Циганкова за 3 дні до матчу

24 березня, 2024 неділя
01:28
Футбол Віктор Циганков, збірна України

Український півзахисник Віктор Циганков відновився від травми і тренується у загальній групі збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Наш півзахисник провів із партнерами усе заняття", - пише УАФ.

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.

  • У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). Переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

  • Головний тренер збірної України Сергій Ребров залишив Віктора Циганкова поза заявкою на гру з боснійцями через те, що вінгер не встиг відновитися від травми коліна.

Теги:
Спорт
Збірна України
Віктор Циганков
Євро-2024
УАФ
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