Україна - Ісландія: в УАФ розсекретили стан Циганкова за 3 дні до матчу
Український півзахисник Віктор Циганков відновився від травми і тренується у загальній групі збірної України
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Наш півзахисник провів із партнерами усе заняття", - пише УАФ.
У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.
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У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). Переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.
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Головний тренер збірної України Сергій Ребров залишив Віктора Циганкова поза заявкою на гру з боснійцями через те, що вінгер не встиг відновитися від травми коліна.
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