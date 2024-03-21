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Євро-2024: Циганков пропустить матч проти Боснії і Герцеговини

21 березня, 2024 четвер
10:34
Футбол Віктор Циганков та Джуд Беллінгем (ліворуч), Україна - Англія

Лідер збірної України Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.   

Головний тренер збірної України Сергій Ребров залишив Віктора Циганкова поза заявкою на гру через те, що вінгер не встиг відновитися від травми коліна. Із футболістів, які перебувають у розташуванні команди, до складу також не потрапили Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок та Данило Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 15. Валерій Бондар, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Малиновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 17. Олександр Зінченко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна розпочнеться у Зениці о 21:45. Еспресо проведе текстовий онлайн зустрічі. 

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Віктор Циганков
Євро-2024
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