Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Після попереднього оновлення рейтингу у вересні, збірна України здобула дві перемоги у кваліфікаційних матчах ЧС-2026. Завдяки виграшам над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1) команда Сергія Реброва піднялась на одну позицію і тепер посідає 27-му сходинку, обійшовши збірну Канади.

Іспанія зберегла перше місце в рейтингу ФІФА, слідом йдуть чемпіони світу аргентинці і суперники збірної України у відборі французи.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Іспанія

2. Аргентина

3. Франція

4. Англія

5. Португалія

6. Нідерланди

7. Бразилія

8. Бельгія

9. Італія

10. Німеччина

…

27. Україна

...

74. Ісландія

123. Азербайджан

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Через декілька днів, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).

У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.

Попереду в України вирішальні матчі проти Франції та Ісландії.

турнірна таблиця групи збірної України, фото: УЄФА

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.