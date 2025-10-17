Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Футбол Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА

Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА

Влад Дідусь
17 жовтня, 2025 п'ятниця
19:37
Футбол Руслан Маліновський, збірна України, Україна

У пʼятницю, 17 жовтня, ФІФА представила оновлений рейтинг чоловічих футбольних збірних після жовтневих матчів кваліфікації ЧС-2026

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Після попереднього оновлення рейтингу у вересні, збірна України здобула дві перемоги у кваліфікаційних матчах ЧС-2026. Завдяки виграшам над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1) команда Сергія Реброва піднялась на одну позицію і тепер посідає 27-му сходинку, обійшовши збірну Канади.

Іспанія зберегла перше місце в рейтингу ФІФА, слідом йдуть чемпіони світу аргентинці і суперники збірної України у відборі французи.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Іспанія
2. Аргентина
3. Франція
4. Англія
5. Португалія
6. Нідерланди
7. Бразилія
8. Бельгія
9. Італія
10. Німеччина

27. Україна
...
74. Ісландія
123. Азербайджан

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. 

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Через декілька днів, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).

У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.

Попереду в України вирішальні матчі проти Франції та Ісландії.

турнірна таблиця групи збірної України, відбір на ЧС-2026

турнірна таблиця групи збірної України, фото: УЄФА

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
ФІФА
Рейтинг ФІФА
Чемпіонат світу 2026
Читайте також:
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Юрій Мартинович
17 жовтня, 2025 п'ятниця
"Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним
Інтернаціональний легіон
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:55
Оновлено
БПЛА
РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:22
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV