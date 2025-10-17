Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
У пʼятницю, 17 жовтня, ФІФА представила оновлений рейтинг чоловічих футбольних збірних після жовтневих матчів кваліфікації ЧС-2026
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Після попереднього оновлення рейтингу у вересні, збірна України здобула дві перемоги у кваліфікаційних матчах ЧС-2026. Завдяки виграшам над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1) команда Сергія Реброва піднялась на одну позицію і тепер посідає 27-му сходинку, обійшовши збірну Канади.
Іспанія зберегла перше місце в рейтингу ФІФА, слідом йдуть чемпіони світу аргентинці і суперники збірної України у відборі французи.
Рейтинг збірних ФІФА
1. Іспанія
2. Аргентина
3. Франція
4. Англія
5. Португалія
6. Нідерланди
7. Бразилія
8. Бельгія
9. Італія
10. Німеччина
…
27. Україна
...
74. Ісландія
123. Азербайджан
Збірна України у відборі на ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.
10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Через декілька днів, 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).
У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.
Попереду в України вирішальні матчі проти Франції та Ісландії.
турнірна таблиця групи збірної України, фото: УЄФА
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.1
- Актуальне
- Важливе