Українець Лунін виграв 10-й трофей у складі "Реалу"

Про це повідомляє "Трибуна".

Лунін у матчі за Суперкубок УЄФА 14 серпня у Варшаві залишився у запасі "Реалу". Мадридці перемогли італійську "Аталанту" з рахунком 2:0 та здобули перший титул у новому сезоні.

25-річний Андрій Лунін став володарем Суперкубка УЄФА вдруге у кар'єрі. Також на рахунку українця, який виступає за "Реал" з 2018 року, по дві перемоги у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Іспанії і трофеї Кубка Іспанії та клубного чемпіонату світу.