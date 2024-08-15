Українець Лунін виграв 10-й трофей у складі "Реалу"
Український голкіпер Андрій Лунін став володарем Суперкубка УЄФА та виграв десятий титул за час виступів у мадридському "Реалі"
Про це повідомляє "Трибуна".
Лунін у матчі за Суперкубок УЄФА 14 серпня у Варшаві залишився у запасі "Реалу". Мадридці перемогли італійську "Аталанту" з рахунком 2:0 та здобули перший титул у новому сезоні.
25-річний Андрій Лунін став володарем Суперкубка УЄФА вдруге у кар'єрі. Також на рахунку українця, який виступає за "Реал" з 2018 року, по дві перемоги у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Іспанії і трофеї Кубка Іспанії та клубного чемпіонату світу.
- 14 серпня у Варшаві мадридський "Реал" переграв "Аталанту" з Бергамо у матчі за Суперкубок УЄФА.
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