Український футболіст побував у Білому домі на прийомі у Байдена

Про це Чеберко написав у instagram.

"Неймовірний момент. Життя знову показує наскільки воно непередбачуване і неймовірне! Безмежно вдячний цим людям і клубу за цей момент, який ніколи не забуду", - написав Чеберко під фото з одноклубниками та Байденом.

Минулого сезону український захисник у складі "Коламбус Крю" став чемпіоном МЛС (Головної ліги футболу). За традицією для усіх переможців найбільших професійних ліг країни президент США влаштовує прийом у Білому домі.

26-річний Євген Чеберко виступає за "Коламбус" з 2023 року. Також він грав за "Дніпро", "Зорю", австрійський ЛАСК та хорватський "Осієк". На рахунку оборонця 1 матч у складі збірної України.