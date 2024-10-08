Український футболіст побував у Білому домі на прийомі у Байдена
Український футболіст Євген Чеберко побував з "Коламбус Крю" на прийомі у президента США Джо Байдена на честь чемпіонства клубу в МЛС
Про це Чеберко написав у instagram.
"Неймовірний момент. Життя знову показує наскільки воно непередбачуване і неймовірне! Безмежно вдячний цим людям і клубу за цей момент, який ніколи не забуду", - написав Чеберко під фото з одноклубниками та Байденом.
Минулого сезону український захисник у складі "Коламбус Крю" став чемпіоном МЛС (Головної ліги футболу). За традицією для усіх переможців найбільших професійних ліг країни президент США влаштовує прийом у Білому домі.
26-річний Євген Чеберко виступає за "Коламбус" з 2023 року. Також він грав за "Дніпро", "Зорю", австрійський ЛАСК та хорватський "Осієк". На рахунку оборонця 1 матч у складі збірної України.
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