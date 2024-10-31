Український голкіпер Трубін провів за "Бенфіку" шостий "сухий" матч у сезоні

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

За лісабонців по перерві забили Анхель ді Марія та Евангелос Павлідіс, який зробив дубль. "Бенфіка" перемогла "Санта-Клару" 3:0 та вийшла до півфіналу.

Анатолій Трубін вшосте в сезоні залишив свої ворота недоторканими. Загалом на рахунку українця 11 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах та 9 пропущених м'ячів.

Кубок португальської ліги

1/4 фіналу

30 жовтня

"Бенфіка" - "Санта-Клара" 3:0

Голи: Ді Марія, 71, Павлідіс, 76, 80