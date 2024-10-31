Український голкіпер Трубін провів за "Бенфіку" шостий "сухий" матч у сезоні
Анатолій Трубін допоміг "Бенфіці" перемогти "Санта-Клару" в чвертьфіналі Кубка португальської ліги та вшосте в сезоні не пропустив жодного голу
Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".
За лісабонців по перерві забили Анхель ді Марія та Евангелос Павлідіс, який зробив дубль. "Бенфіка" перемогла "Санта-Клару" 3:0 та вийшла до півфіналу.
Анатолій Трубін вшосте в сезоні залишив свої ворота недоторканими. Загалом на рахунку українця 11 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах та 9 пропущених м'ячів.
Кубок португальської ліги
1/4 фіналу
30 жовтня
"Бенфіка" - "Санта-Клара" 3:0
Голи: Ді Марія, 71, Павлідіс, 76, 80
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