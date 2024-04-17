УПЛ: "Динамо" обіграло "Минай" і впритул наблизилось до "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 1:3. Голи у ворота "Минаю" забили Віталій Буяльський і Назарій Волошин, у свої ворота відзначився Дмитро Немчанінов. Єдиний м'яч для закарпатців забив Тимур Кораблін.

У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" впритул наблизилось до "Шахтаря". Кияни мають 51 пункт, а в донеччан - 52. Проте "гірники" зіграли на один матч менше.

"Минай" перебуває на останній сходинці з 15 очками.

Українська Прем'єр-ліга

16-й тур (перенесений матч)

17 квітня

"Минай" - "Динамо" 1:3

Голи: Кораблін, 48 - Буяльський, 4, Немчанінов, 27 (авт.), Волошин, 86