УПЛ: "Динамо" обіграло "Минай" і впритул наблизилось до "Шахтаря"
У перенесеному матчі 16-го туру УПЛ київське "Динамо" впевнено перемогло "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 1:3. Голи у ворота "Минаю" забили Віталій Буяльський і Назарій Волошин, у свої ворота відзначився Дмитро Немчанінов. Єдиний м'яч для закарпатців забив Тимур Кораблін.
У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" впритул наблизилось до "Шахтаря". Кияни мають 51 пункт, а в донеччан - 52. Проте "гірники" зіграли на один матч менше.
"Минай" перебуває на останній сходинці з 15 очками.
Українська Прем'єр-ліга
16-й тур (перенесений матч)
17 квітня
"Минай" - "Динамо" 1:3
Голи: Кораблін, 48 - Буяльський, 4, Немчанінов, 27 (авт.), Волошин, 86
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