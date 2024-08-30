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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
05:55
Футбол Рух, УПЛ, чемпіонат України

У пʼятницю, 30 серпня, стартує 5-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга

5-й тур

30 серпня

15:30 "Оболонь" - "Зоря"

18:00 "Рух" - "Інгулець"

31 серпня

13:00 "Карпати" - "Ворскла"

15:30 "Олександрія" - "Колос"

18:00 "Чорноморець" - "Полісся"

1 вересня

13:00 "Верес" - "Лівий Берег"

15:30 "Динамо" - "ЛНЗ Черкаси"

18:30 "Кривбас" - "Шахтар"

  • У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до проєкту UPL TV.
Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
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