УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
У пʼятницю, 30 серпня, стартує 5-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
5-й тур
30 серпня
15:30 "Оболонь" - "Зоря"
18:00 "Рух" - "Інгулець"
31 серпня
13:00 "Карпати" - "Ворскла"
15:30 "Олександрія" - "Колос"
18:00 "Чорноморець" - "Полісся"
1 вересня
13:00 "Верес" - "Лівий Берег"
15:30 "Динамо" - "ЛНЗ Черкаси"
18:30 "Кривбас" - "Шахтар"
- У середу, 28 серпня, футбольні клуби "Динамо" та "Зоря" долучилися до проєкту UPL TV.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе